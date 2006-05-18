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    Надаль впервые в сезоне вышел в финал на грунте, в 50-й раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе»

    Теги Рафаэль Надаль ATP Открытый чемпионат Италии Стефанос Циципас Теннис

    Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в Риме обыграл Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4 и вышел в финал. Циципас стал первым игроком, который в этом году в Риме не проиграл Надалю сет с баранкой.

    Для испанца это второй финал в сезоне (после Australian Open) и первый – на грунте. Он прервал серию из трех поражений в полуфиналах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде. На прошлой неделе он уступил как раз Циципасу.

    Кроме того, Надаль в 50-й раз вышел в финал турнира серии «Мастерс» (33-16). По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Роджером Федерером.

    В решающем матче восьмикратный чемпион Рима сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Диего Шварцманом.

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