Надаль впервые в сезоне вышел в финал на грунте, в 50-й раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в Риме обыграл Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4 и вышел в финал. Циципас стал первым игроком, который в этом году в Риме не проиграл Надалю сет с баранкой.

Five-OH! 😱@RafaelNadal books his 50th Masters 1000 final with a 6-3 6-4 victory over Stefanos Tsitsipas in Rome. #ibi19 pic.twitter.com/WwAp3Xm67H