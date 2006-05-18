Надаль впервые в сезоне вышел в финал на грунте, в 50-й раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в Риме обыграл Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4 и вышел в финал. Циципас стал первым игроком, который в этом году в Риме не проиграл Надалю сет с баранкой.

Five-OH! 😱@RafaelNadal books his 50th Masters 1000 final with a 6-3 6-4 victory over Stefanos Tsitsipas in Rome. #ibi19 pic.twitter.com/WwAp3Xm67H — Tennis TV (@TennisTV) 18 мая 2019 г.

Для испанца это второй финал в сезоне (после Australian Open) и первый – на грунте. Он прервал серию из трех поражений в полуфиналах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде. На прошлой неделе он уступил как раз Циципасу.

Кроме того, Надаль в 50-й раз вышел в финал турнира серии «Мастерс» (33-16). По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Роджером Федерером.

В решающем матче восьмикратный чемпион Рима сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Диего Шварцманом.