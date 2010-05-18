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    Рим (ATP). 1/2 финала. Надаль играет с Циципасом, Джокович встретится с Шварцманом

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Диего Шварцман Стефанос Циципас Теннис

    В субботу в Риме восьмикратный чемпион Рафаэль Надаль играет со Стефаносом Циципасом, который победил его на прошлой неделе в Мадриде.

    Первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Диего Шварцманом, у которого ведет 2:0 в личных встречах.

    Сетка турнира здесь.

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    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    12 – 19 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 5 791 280 евро

    Открытые корты, грунт

    Полуфинал

    Рафаэль Надаль (Испания) Стефанос Циципас (Греция)
    1:0
    Дата проведения
    18 мая, 16.38
    Онлайн матча

    Новак Джокович (Сербия) Диего Шварцман (Аргентина)
    Дата проведения
    18 мая, 21.00
    Онлайн матча

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