Рим (ATP). 1/2 финала. Надаль играет с Циципасом, Джокович встретится с Шварцманом

В субботу в Риме восьмикратный чемпион Рафаэль Надаль играет со Стефаносом Циципасом, который победил его на прошлой неделе в Мадриде.
Первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Диего Шварцманом, у которого ведет 2:0 в личных встречах.
Сетка турнира здесь.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 18 мая, 16.38
- Дата проведения
- 18 мая, 21.00