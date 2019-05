Джокович отыграл два матчбола у дель Потро и вышел в 6-й полуфинал Рима подряд

Первая ракетка мира серб в четвертьфинале турнира в Риме обыграла Хуана Мартина дель Потро – 4:6, 7:6, 6:4. Матч продолжался 3 часа 1 минуту и закончился в 1:05 ночи по местному времени.

На тай-брейке второго сета Джокович отыграл двойной матчбол при счете 4:6.

Three shall set us free! 👍@DjokerNole saves 2 MPs and takes the second set 7-6(6) to force a decider in Rome. #ibi19 pic.twitter.com/V4aZSGk3Uq