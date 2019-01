«Я задницу для этого рвал». Тиафу в день 21-летия вышел в первый четвертьфинал «Шлема»

39-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу, которому сегодня исполняется 21, на Australian Open обыграл Григора Димитрова (20) 7:5, 7:6, 6:7, 7:5 и впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

До сих пор чемпион одного турнира ATP однажды играл в третьем круге «Шлема» (в прошлом году на «Уимблдоне» в пяти сетах проиграл Карену Хачанову). Год назад в Мельбурне он проиграл в первом круге и теперь дебютирует в топ-30.

Перед интервью на корте уроженец Мэриленда заплакал, а потом сказал: «Это так много для меня значит. Я задницу для этого рвал. <...> Десять лет назад я сказал родителям, что стану профессионалом, что буду зарабатывать теннисом на жизнь. А теперь я в четвертьфинале «Шлема». Не могу поверить».

За место в полуфинале Тиафу, вероятно, сыграет с Рафаэлем Надалем (2), который в эти минуты ведет 2:0 по сетам у Томаша Бердыха. На вопрос, значит ли это, что праздновать день рождения он сегодня не будет, Тиафу ответил: «Да мне ничего нельзя – он же меня до смерти догоняет».

