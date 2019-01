17-летняя Анисимова стала первой теннисисткой, родившейся в 2000-е, в 1/8 финала «Шлема»

17-летняя американка Аманда Анисимова, в третьем круге Australian Open обыгравшая действующую чемпионку трех турниров Арину Соболенко (11) 6:3, 6:2, затратила на победу 65 минут, выполнив 21 удар навылет (против 12 у соперницы) и допустив только девять невынужденных ошибок (13).

Уроженка Нью-Джерси Анисимова, дебютировавшая в топ-100 прошлой осенью после финала турнира WTA в Хиросиме, обыграла вторую сеяную соперницу подряд (Леся Цуренко) и стала первой теннисисткой, родившейся в 2000-е, в 1/16 финала турнира «Большого шлема». Ранее чемпионка юниорского US Open-2017 дважды играла в основах «Шлемов», но проигрывала на старте.

За выход в четвертьфинал Анисимова, во второй раз обыгравшая соперницу из топ-10, сыграет с победительницей встречи Петры Квитовой и Белинды Бенчич. Квитову она обыграла прошлой весной в Индиан-Уэллсе (первая победа над топ-10).

«There’s a new star in women’s tennis and her name is @AnisimovaAmanda»



✨#AusOpen pic.twitter.com/x6ILEXbVjF