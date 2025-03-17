Руне заплакал на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
Хольгер Руне заплакал на церемонии после поражения в финале в Индиан-Уэллс.
Он уступил Джеку Дрэйперу 2:6, 2:6.
Во время вручения трофеев Руне прослезился, когда обращался к семье: «Хочу поблагодарить родных, которые сейчас дома. Для меня нет людей важнее».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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