Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой в Индиан-Уэллс

Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с титулом в Индиан-Уэллс.

«Мирра 💕. Мои поздравления!! Такая собранная. Такая заслуженная победа🏆», – написала Шарапова в твиттере.

Мирра Андреева – лучшая теннисистка мира прямо сейчас