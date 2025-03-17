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Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой в Индиан-Уэллс

Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с титулом в Индиан-Уэллс.

«Мирра 💕. Мои поздравления!! Такая собранная. Такая заслуженная победа🏆», – написала Шарапова в твиттере.

Мирра Андреева – лучшая теннисистка мира прямо сейчас 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @MariaSharapova
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