Фонсека выиграл «Челленджер» в Финиксе и войдет в топ-60
Жоао Фонсека стал победителем «Челленджера» в Финиксе.
В финале 18-летний бразилец обыграл Александра Бублика – 7:6(5), 7:6(0).
Фонсека выиграл третий титул в этом сезоне – на его счету два «Челленджера» и трофей ATP в Буэнос-Айресе.
В понедельник бразилец станет 60-й ракеткой мира.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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