Фонсека выиграл «Челленджер» в Финиксе и войдет в топ-60

Жоао Фонсека стал победителем «Челленджера» в Финиксе.

В финале 18-летний бразилец обыграл Александра Бублика – 7:6(5), 7:6(0).

Фонсека выиграл третий титул в этом сезоне – на его счету два «Челленджера» и трофей ATP в Буэнос-Айресе.

В понедельник бразилец станет 60-й ракеткой мира.