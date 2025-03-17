Дрэйпер впервые выиграл «Мастерс» и станет 7-й ракеткой мира

Джек Дрэйпер стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В финале он обыграл Хольгера Руне – 6:2, 6:2.

Дрэйпер выиграл третий титул в карьере и впервые победил на «Мастерсе».

За счет этого титула британец поднимется в рейтинге с 14-й строчки на седьмую.