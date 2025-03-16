Мирра Андреева – четвертая россиянка, взявшая титул в Индиан-Уэллс

17-летняя Мирра Андреева выиграла тысячник в Индиан-Уэллс.

Андреева стала четвертой россиянкой, взявшей титул на этом турнире, после Марии Шараповой (2006, 2013), Веры Звонаревой (2009) и Елены Весниной (2017).

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