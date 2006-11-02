Мугуруса оператору во время тренерского тайм-аута: «Может, отвалишь нахрен со своей камерой?»

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса в переходе матча малого итогового турнира WTA против Анастасии Севастовой вызвала на корт тренера Сэма Сумика.
25-летняя испанка сетовала, что «не чувствует ни черта», хотя старается и делает все, что должна, а потом обратилась к оператору, снимавшему ее сбоку: «Может, отвалишь нахрен со своей камерой?».
Peak on-coart coaching.— Ardeal (@UnArdeal) 2 ноября 2018 г.
«I don’t feel shit»
«I try bla, bla, bla...»
«Are fucking done bothering me with the camera?»#Muguruza #WTAEliteTrophy pic.twitter.com/l5jjcn8RVQ
Матч двукратная чемпионка «Шлемов» выиграла 6:7, 6:2, 7:6 и вышла в полуфинал.