Мугуруса оператору во время тренерского тайм-аута: «Может, отвалишь нахрен со своей камерой?»

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса в переходе матча малого итогового турнира WTA против Анастасии Севастовой вызвала на корт тренера Сэма Сумика.

25-летняя испанка сетовала, что «не чувствует ни черта», хотя старается и делает все, что должна, а потом обратилась к оператору, снимавшему ее сбоку: «Может, отвалишь нахрен со своей камерой?».

Peak on-coart coaching.



«I don’t feel shit»

«I try bla, bla, bla...»



«Are fucking done bothering me with the camera?»#Muguruza #WTAEliteTrophy pic.twitter.com/l5jjcn8RVQ