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    Мугуруса оператору во время тренерского тайм-аута: «Может, отвалишь нахрен со своей камерой?»

    Теги видео WTA WTA Elite Trophy Сэм Сумик Гарбинье Мугуруса Теннис

    Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса в переходе матча малого итогового турнира WTA против Анастасии Севастовой вызвала на корт тренера Сэма Сумика.

    25-летняя испанка сетовала, что «не чувствует ни черта», хотя старается и делает все, что должна, а потом обратилась к оператору, снимавшему ее сбоку: «Может, отвалишь нахрен со своей камерой?».

    Матч двукратная чемпионка «Шлемов» выиграла 6:7, 6:2, 7:6 и вышла в полуфинал.

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