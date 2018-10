Медведев без потери сета выиграл крупнейший титул в сезоне и карьере

32-я ракетка мира Даниил Медведев (Q), в финале Токио обыгравший двукратного чемпиона Кеи Нисикори 6:2, 6:4, взял третий и крупнейший титул в сезоне и карьере и второй – в качестве квалифаера (также Сидней).

Daniil does it in Tokyo! 😱



The moment that @DaniilMedwed became the first qualifier in history to claim the Tokyo title.



🙌🙌#rakutenopen pic.twitter.com/bqtrgv3rQF