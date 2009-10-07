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    Медведев без потери сета выиграл крупнейший титул в сезоне и карьере

    Теги видео ATP Кеи Нисикори Rakuten Japan Open Даниил Медведев Теннис

    32-я ракетка мира Даниил Медведев (Q), в финале Токио обыгравший двукратного чемпиона Кеи Нисикори 6:2, 6:4, взял третий и крупнейший титул в сезоне и карьере и второй – в качестве квалифаера (также Сидней).

    22-летний Медведев завтра обновит личный рейтинговый рекорд и станет 22-й ракеткой мира и первой – России (обойдет №24 Карена Хачанова). На первой неделе сезона Медведев стоял в рейтинге 84-м и проиграл в первом круге «Челленджера».

    В основной сетке Japan Open Медведев не проиграл ни партии, а в конце финала взял 32 из 33 последних очков на своей подаче (всего – 38 из 43). В трех последних матчах уроженец Москвы не отдал ни одного своего гейма (всего за неделю взял 45 из 49).

    Полуфиналист US Open и Меца Нисикори, в апреле после травмы запястья стоявший в конце топ-40, проиграл восьмой финал подряд, но в рейтинге ATP сейчас стоит 12-м, а в Гонке за Лондоне – десятым.

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