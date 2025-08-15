3

Вероника Кудерметова пятый раз вышла в четвертьфинал тысячника

Вероника Кудерметова прошла в 1/4 финала турнира в Цинциннати.

Она обыграла 40-ю ракетку мира Магду Линетт со счетом 6:4, 6:3.

Для россиянки это пятый четвертьфинал на турнирах категории WTA 1000 и первый в Цинциннати. В последний раз до этой стадии тысячника она доходила в Риме в 2023 году.

В следующем раунде Кудерметова поборется с Варварой Грачевой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoМагда Линетт
logoВероника Кудерметова
logoCincinnati Masters
