Вероника Кудерметова пятый раз вышла в четвертьфинал тысячника

Вероника Кудерметова прошла в 1/4 финала турнира в Цинциннати.

Она обыграла 40-ю ракетку мира Магду Линетт со счетом 6:4, 6:3.

Для россиянки это пятый четвертьфинал на турнирах категории WTA 1000 и первый в Цинциннати. В последний раз до этой стадии тысячника она доходила в Риме в 2023 году.

В следующем раунде Кудерметова поборется с Варварой Грачевой .