Медведев вышел в свой крупнейший финал и может стать российским №1

Чемпион двух турниров сезона Даниил Медведев, в субботу в Токио обыгравший Дениса Шаповалова 6:3, 6:3, вышел в крупнейший финал карьеры и стал первым за 16 лет квалифаером, который поборется за титул Rakuten Japan Open.

22-летний Медведев выиграл третий из трех полуфиналов ATP в этом году; в двух предыдущих финалах он победил (Сидней, Уинстон-Сейлем). В случае победы в Токио он впервые станет российским №1.

Daniil, dominant. 👊@DaniilMedwed rolls past Denis Shapovalov 6-3 6-3 to become the first qualifier to reach the Tokyo final since 2002.#rakutenopen pic.twitter.com/7IroTU2cMU — Tennis TV (@TennisTV) 6 октября 2018 г.

Медведев может во второй раз выиграть турнир в качестве квалифаера (также Сидней) и во второй раз же – без потери сета (Уинстон-Сейлем).

Проиграв Шаповалову обе их предыдущие встречи, в субботу Медведев 12 раз подал навылет, отыграл единственный брейк-пойнт, реализовав три из пяти. 19-летний канадец проиграл четвертый из четырех своих полуфиналов уровня ATP.