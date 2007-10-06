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    Медведев вышел в свой крупнейший финал и может стать российским №1

    Теги видео ATP Rakuten Japan Open статистика Даниил Медведев Денис Шаповалов Теннис

    Чемпион двух турниров сезона Даниил Медведев, в субботу в Токио обыгравший Дениса Шаповалова 6:3, 6:3, вышел в крупнейший финал карьеры и стал первым за 16 лет квалифаером, который поборется за титул Rakuten Japan Open.

    22-летний Медведев выиграл третий из трех полуфиналов ATP в этом году; в двух предыдущих финалах он победил (Сидней, Уинстон-Сейлем). В случае победы в Токио он впервые станет российским №1.

    Медведев может во второй раз выиграть турнир в качестве квалифаера (также Сидней) и во второй раз же – без потери сета (Уинстон-Сейлем).

    Проиграв Шаповалову обе их предыдущие встречи, в субботу Медведев 12 раз подал навылет, отыграл единственный брейк-пойнт, реализовав три из пяти. 19-летний канадец проиграл четвертый из четырех своих полуфиналов уровня ATP.

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