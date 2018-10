Медведев вышел в свой крупнейший финал и может стать российским №1

Чемпион двух турниров сезона Даниил Медведев, в субботу в Токио обыгравший Дениса Шаповалова 6:3, 6:3, вышел в крупнейший финал карьеры и стал первым за 16 лет квалифаером, который поборется за титул Rakuten Japan Open.

22-летний Медведев выиграл третий из трех полуфиналов ATP в этом году; в двух предыдущих финалах он победил (Сидней, Уинстон-Сейлем). В случае победы в Токио он впервые станет российским №1.

Daniil, dominant. 👊@DaniilMedwed rolls past Denis Shapovalov 6-3 6-3 to become the first qualifier to reach the Tokyo final since 2002.#rakutenopen pic.twitter.com/7IroTU2cMU