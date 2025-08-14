Алькарас, Шелтон и де Минаур сыграют в сентябрьских матчах Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса опубликовал заявки команд на второй этап квалификации.
12-13 сентября пройдут матчи с участием 14 сборных.
Аргентина:
Томас Мартин Этчеверри;
Франсиско Комесанья;
Андрес Мольтени.
Япония:
Синтаро Мотидзуки;
Есуки Ватануки;
Такеру Юдзуки.
Хорватия
Никола Мектич.
Бельгия
Рафаэль Коллиньон;
Александр Блокс;
Сандер Жилль;
Йоран Флиген.
Германия
Даниэль Альтмайер;
Янник Ганфманн;
Кевин Кравиц;
Тим Пюц.
Австрия
Филип Мисолич;
Себастьян Офнер;
Юрий Родионов;
Лукас Мидлер;
Александр Эрлер.
Чехия
Томаш Махач;
Адам Павлашек;
Петр Брунчлик.
США
Нидерланды
Йеспер де Йонг;
Гай Ден Ауден;
Сандер Арендс;
Сэм Вербек.
Франция
Бенжамен Бонзи;
Артур Риндеркнеш;
Пьер-Юг Эрбер.
Дания
Элмер Моллер;
Август Холмгрен;
Йоханнес Ингильдсен;
Кристиан Сигсгорд.
Австралия
Венгрия
Жомбор Пирош;
Петер Файта.
Испания:
Педро Мартинес;
