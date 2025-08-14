1

Алькарас, Шелтон и де Минаур сыграют в сентябрьских матчах Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса опубликовал заявки команд на второй этап квалификации.

12-13 сентября пройдут матчи с участием 14 сборных.

Аргентина:

Япония: 

Хорватия

Бельгия

  • Зизу Бергс

  • Рафаэль Коллиньон; 

  • Александр Блокс; 

  • Сандер Жилль; 

  • Йоран Флиген.

Германия

Австрия

  • Филип Мисолич;

  • Себастьян Офнер;

  • Юрий Родионов; 

  • Лукас Мидлер; 

  • Александр Эрлер.

Чехия

США

Нидерланды 

Франция

  • Юго Эмбер;

  • Бенжамен Бонзи;

  • Артур Риндеркнеш;

  • Пьер-Юг Эрбер.

Дания 

  • Хольгер Руне

  • Элмер Моллер; 

  • Август Холмгрен; 

  • Йоханнес Ингильдсен; 

  • Кристиан Сигсгорд.

Австралия

Венгрия

Испания: 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
