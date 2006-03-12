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    baltika

    Сегодня день рождения Петры Квитовой

    Теги Петра Квитова

    Сегодня 28 лет исполняется девятой ракетке мира Петре Квитовой. Профессионал с 2006-го, Квитова обладательница 22 титулов уровня тура, в том числе двух – на «Уимблдоне» (2011, 2014) и одного – на итоговом турнире WTA (победила в свой дебют в 2011-м, что, кроме нее, удавалось только Серене Уильямс и Марии Шараповой). По количеству титулов идет пятой среди действующих теннисисток, по призовым (почти 25 000 000 долларов) – седьмой за всю историю.

    Пятикратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной Чехии, бронзовый призер Олимпиады в Рио в одиночке, чемпионка Кубка Хопмана-2012.

    В конце 2016-го пережила нападение в своей квартире в Чехии, в результате чего получила серьезное ножевое ранение левой ладони и не выступала полгода. В этом году первой в WTA выиграла больше одного титула и впервые с лета-2016 вернулась в топ-10.

    Год назад ей чуть не отрезали пальцы, а теперь она снова в топ-10

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