Сегодня день рождения Петры Квитовой

Сегодня 28 лет исполняется девятой ракетке мира Петре Квитовой. Профессионал с 2006-го, Квитова обладательница 22 титулов уровня тура, в том числе двух – на «Уимблдоне» (2011, 2014) и одного – на итоговом турнире WTA (победила в свой дебют в 2011-м, что, кроме нее, удавалось только Серене Уильямс и Марии Шараповой). По количеству титулов идет пятой среди действующих теннисисток, по призовым (почти 25 000 000 долларов) – седьмой за всю историю.

Пятикратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной Чехии, бронзовый призер Олимпиады в Рио в одиночке, чемпионка Кубка Хопмана-2012.

В конце 2016-го пережила нападение в своей квартире в Чехии, в результате чего получила серьезное ножевое ранение левой ладони и не выступала полгода. В этом году первой в WTA выиграла больше одного титула и впервые с лета-2016 вернулась в топ-10.

This time last year, the @BNPPARIBASOPEN made me a special sign...



Today I got to stand in its place with my team.



Courage. Belief. POJD ❤️ pic.twitter.com/w7SFw4tXOC