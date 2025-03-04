Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть с Рыбакиной и Пегулой, Шнайдер – с Гауфф и Киз, Блинкова может сыграть с Соболенко
В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Анной Блинковой или Маккартни Кесслер. В эту же часть сетки попала Жасмин Паолини (6).
Екатерина Александрова (20) встретится с Полиной Кудерметовой или квалифаером.
Дарья Касаткина (12) поборется со Слоун Стивенс (WC) или Софией Кенин, Людмила Самсонова (24) – с Кэти Макнелли или квалифаером.
Вероника Кудерметова сыграет с Жаклин Кристиан.
Во вторую четверть попали Коко Гауфф (3) и Мэдисон Киз (5).
На Диану Шнайдер (13) выйдет победительница матча между Анной Калинской и Алисией Паркс (WC).
Анастасия Потапова встретится с Джессикой Бусас Манейро. Победительницу ждет Киз.
В третью четверть попали Джессика Пегула (4) и Елена Рыбакина (7).
Мирра Андреева (9) во втором круге сыграет с Петрой Квитовой (WC) или Варварой Грачевой.
В нижней четверти турнир начнут Ига Швентек (2) и Циньвэнь Чжэн (8).
Камилла Рахимова поборется с Кэролайн Доулхайд (WC) и может выйти на Паулу Бадосу (11).
Полностью сетка здесь.
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