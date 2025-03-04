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Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть с Рыбакиной и Пегулой, Шнайдер – с Гауфф и Киз, Блинкова может сыграть с Соболенко

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Анной Блинковой или Маккартни Кесслер. В эту же часть сетки попала Жасмин Паолини (6).

Екатерина Александрова (20) встретится с Полиной Кудерметовой или квалифаером.

Дарья Касаткина (12) поборется со Слоун Стивенс (WC) или Софией Кенин, Людмила Самсонова (24) – с Кэти Макнелли или квалифаером.

Вероника Кудерметова сыграет с Жаклин Кристиан.

Во вторую четверть попали Коко Гауфф (3) и Мэдисон Киз (5).

На Диану Шнайдер (13) выйдет победительница матча между Анной Калинской и Алисией Паркс (WC).

Анастасия Потапова встретится с Джессикой Бусас Манейро. Победительницу ждет Киз.

В третью четверть попали Джессика Пегула (4) и Елена Рыбакина (7).

Мирра Андреева (9) во втором круге сыграет с Петрой Квитовой (WC) или Варварой Грачевой.

В нижней четверти турнир начнут Ига Швентек (2) и Циньвэнь Чжэн (8).

Камилла Рахимова поборется с Кэролайн Доулхайд (WC) и может выйти на Паулу Бадосу (11).

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoАрина Соболенко
logoАнна Блинкова
logoЕкатерина Александрова
logoЖасмин Паолини
logoМаккартни Кесслер
logoДарья Касаткина
logoЛюдмила Самсонова
logoСлоун Стивенс
logoПолина Кудерметова
logoВероника Кудерметова
logoКоко Гауфф
logoМэдисон Киз
logoЖаклин Кристиан
Кэтрин Макнелли
logoАнна Калинская
logoАнастасия Потапова
logoМирра Андреева
logoЕлена Рыбакина
logoПетра Квитова
logoДжессика Пегула
logoВарвара Грачева
logoИга Швентек
logoКамилла Рахимова
logoЦиньвэнь Чжэн
logoПаула Бадоса
logoСофия Кенин
logoДиана Шнайдер
logoBNP Paribas Open
logoWTA
logoКэролайн Доулхайд
logoДжессика Бусас Манейро
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