Котов вышел в финал квалификации в Индиан-Уэллс

Павел Котов стал финалистом квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Котов – 102-я ракетка мира, в квалификации он посеян 13-м.

В первом круге он обыграл Колмена Вонга – 7:6(5), 5:7, 6:1.

За выход в основную сетку Котов поборется с Колтоном Смитом.