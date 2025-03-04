Котов вышел в финал квалификации в Индиан-Уэллс
Павел Котов стал финалистом квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Котов – 102-я ракетка мира, в квалификации он посеян 13-м.
В первом круге он обыграл Колмена Вонга – 7:6(5), 5:7, 6:1.
За выход в основную сетку Котов поборется с Колтоном Смитом.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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