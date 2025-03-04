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Индиан-Уэллс (ATP). Медведев попал в одну половину со Зверевым и Циципасом, Рублев – в четверть с Хачановым, Алькарас – с Джоковичем

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В верхней четверти сыграют Александр Зверев (1) и Стефанос Циципас (8).

Во вторую четверть попали Каспер Рууд (4) и Даниил Медведев (5). На Медведева выйдет Бу Юнчаокете или Нишеш Басаваредди (WC).

Роман Сафиуллин поборется с Рейлли Опелкой (WC), победитель встретится с Лоренцо Музетти (15).

В третьей четверти турнир начнут Тэйлор Фриц (3) и Андрей Рублев (7). Рублев сыграет с Маттео Арнальди или Александаром Ковачевичем.

На Карена Хачанова (22) выйдет Томас Мартин Этчеверри или Якуб Меньшик.

В нижнюю четверть попали Карлос Алькарас (2) и Новак Джокович (6).

Испанец встретится с Кентеном Алисом или квалифаером, серб – с Ником Кириосом (PR) или квалифаером.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoАлександр Зверев
logoСтефанос Циципас
logoКаспер Рууд
logoРоман Сафиуллин
logoРейлли Опелка
logoБу Юнчаокете
logoАндрей Рублев
logoТэйлор Фриц
logoЛоренцо Музетти
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoЯкуб Меньшик
logoНик Кириос
logoКентен Алис
logoАлександар Ковачевич
logoТомас Мартин Этчеверри
logoКарен Хачанов
logoМаттео Арнальди
logoНишеш Басаваредди
logoATP
logoBNP Paribas Open
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