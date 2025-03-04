Индиан-Уэллс (ATP). Медведев попал в одну половину со Зверевым и Циципасом, Рублев – в четверть с Хачановым, Алькарас – с Джоковичем
Прошла жеребьевка «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В верхней четверти сыграют Александр Зверев (1) и Стефанос Циципас (8).
Во вторую четверть попали Каспер Рууд (4) и Даниил Медведев (5). На Медведева выйдет Бу Юнчаокете или Нишеш Басаваредди (WC).
Роман Сафиуллин поборется с Рейлли Опелкой (WC), победитель встретится с Лоренцо Музетти (15).
В третьей четверти турнир начнут Тэйлор Фриц (3) и Андрей Рублев (7). Рублев сыграет с Маттео Арнальди или Александаром Ковачевичем.
На Карена Хачанова (22) выйдет Томас Мартин Этчеверри или Якуб Меньшик.
В нижнюю четверть попали Карлос Алькарас (2) и Новак Джокович (6).
Испанец встретится с Кентеном Алисом или квалифаером, серб – с Ником Кириосом (PR) или квалифаером.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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