Свитолина выиграла выставочный турнир в Нью-Йорке. Серена обыграла Бартоли, но проиграла Чжан

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина выиграла выставочный турнир серии Tie Break Tens, прошедший в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гардене».

В турнире сыграли восемь теннисисток, каждый матч состоял из чемпионского тай-брейка:

1/4 финала

Коко Вандевей – Даниэла Гантухова – 10:7

Элина Свитолина – Винус Уильямс – 10:3

Серена Уильямс – Марион Бартоли – 10:6

Шуай Чжан – Сорана Кырстя – 10:4

1/2 финала

Свитолина – Вандевей – 10:0

Чжан – Уильямс – 13:11

This was such an intense match! @zhangshuai121 wins against @serenawilliams and goes through to the final! #TB10NewYork pic.twitter.com/0HL3z4wxon