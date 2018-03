Кевин Андерсон – Хуану Мартину дель Потро: «Я хотел выиграть сомбреро, но оно тебе очень идет»

Южноафриканец Кевин Андерсон, в финале турнира в Акапулько проигравший аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, прокомментировал свой результат на турнире.

«Поздравляю Хуана Мартина с отлично проведенным турниром. Я хотел выиграть это сомбреро, но оно тебе очень идет.

С нетерпением жду возможности попробовать выиграть его в следующем году. Организаторам и болельщикам – muchas gracias! Спасибо всем за поддержку».

Congrats @delpotrojuan on a great tournament. I really wanted that sombrero but it looks great on you 👍 I look forward to trying for it again next year. To the @AbiertoTelcel and fans in Acapulco, muchas gracias! Thanks to everyone for your support 🙏 pic.twitter.com/DtFvkQLueG