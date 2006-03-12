Дель Потро впервые с 2009 года обыграл трех теннисистов топ-10 на одном турнире

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро, ставший чемпионом турнира в Акапулько, обыграл трех теннисистов топ-10 подряд – (6), Александра Зверева (5) и Кевина Андерсона (8).

Единственный раз, когда аргентинцу удавалось обыграть трех соперников из топ-10 на одном турнире, до этого был в 2009 году – на итоговом, где он дошел до финала. Но тогда три победы дель Потро одержал не подряд.

В Акапулько аргентинец выиграл 21-й титул в карьере. По итогам турнира он поднимется на 8-ю строчку рейтинга.