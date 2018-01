Чон – первый в истории кореец в 1/4 финала «Шлема»

21-летний кореец Хен Чон на Australian Open обыграл шестикратного чемпиона со счетом 7:6, 7:5, 7:6 и впервые в карьере вышел в 1/4 финала «Большого шлема». Таким образом он стал первым игроком в истории Кореи, вышедшим в восьмерку лучших на «Шлеме».

Чон – первый теннисист с 2007 года, который смог обыграть Джоковича на Australian Open в трех сетах. До него это делали только (2007) и Марат Сафин (2005).

