Возняцки объявила о помолвке с баскетболистом Дэвидом Ли

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки объявила о помолвке с экс-баскетболистом Дэвидом Ли.

«Вчера был самый счастливый день в моей жизни – я сказала «да» своей второй половине», – написала Возняцки в твиттере.

Happiest day of my life yesterday saying yes to my soulmate❤️💍 @Dlee042 pic.twitter.com/TwDPJjoabA