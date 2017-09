Каррено-Буста впервые вышел в полуфинал «Шлема»

19-я ракетка мира Пабло Каррено-Буста (12), на US Open обыгравший Диего Шварцмана (29) 6:4, 6:4, 6:2, впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

“it’s something that I always dreamed of but I never thought would happen” @pablocarreno91 is into the US Open SFs. Congratulations! #usopen pic.twitter.com/g4ydv0u4h0