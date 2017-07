Во время матча Феррер – Вердаско мужчина вышел на корт и выкрикнул нацистское приветствие

Во втором сете полуфинала турнира в Баштаде между Давидом Феррером и Фернандо Вердаско на корт вышел мужчина и выкрикнул нацистское приветствие.

Мужчина сидел на трибуне прямо у корта, но во время розыгрыша встал, перешагнул ограждение, неспешно вышел на площадку и крикнул «Зиг хайль!» После этого его начали освистывать трибуны, и охрана отреагировала на его появление на корте.

ICYMI: Ferrer-Verdasco SF interrupted in Båstad by a Nazi spectator running on court shouting ‘Sieg Heil!’ #tennis pic.twitter.com/Fks73HuTpZ