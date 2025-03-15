Премьер-министр Польши: «Россия и Беларусь победили Польшу и США, чтобы выйти в финал в Индиан-Уэллс. Я недоволен»
Премьер-министр Польши Дональд Туск недоволен женским финалом в Индиан-Уэллс.
За титул тысячника поборются Мирра Андреева и Арина Соболенко. Россиянка в полуфинале обыграла Игу Швентек (7:6(1), 1:6, 6:3), а белоруска – Мэдисон Киз (6:0, 6:1).
«Россия и Беларусь победили Польшу и США, чтобы выйти в финал в Индиан-Уэллс. Я недоволен. Угадайте почему.
С другой стороны, это всего лишь теннис, верно?» – написал Туск в твиттере.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости