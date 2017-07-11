34-летний Жиль Мюллер (16), в четвертом круге «Уимблдона» обыгравший Рафаэля Надаля (4) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13, прервал 22-матчевую проигрышную серию против соперников из Топ-5.

Напомним, люксембуржец в этом сезоне выиграл оба своих одиночных титула, в том числе травяной в Хертогенбоше три недели назад, после чего дошел до полуфинала предуимблдонского турнира в Queen’s Club.

«Я просто старался держаться в игре. По-моему, я весь матч играл довольно хорошо. В третьем и четвертом сете Рафа прибавил, и я просто сказал себе: «Я хорошо играю, полностью выкладываюсь. Просто продолжай так же, и шанс представится». Представилось несколько. Первые упустил, но продолжил верить и каким-то образом в итоге победил.

From start to finish, a feast for the eyes...



The best points from a #Wimbledon classic 🎥#ManicMonday pic.twitter.com/sUbpM0Ij2A — Wimbledon (@Wimbledon) 10 июля 2017 г.

Думаю, главная причина моих успехов в этом году – то, что последние три-четыре года я мог играть целые сезоны. До этого такого не было, потому что я постоянно травмировался. Моя последняя травма – это, наверное, лучшее, что со мной случалось, потому что тогда из-за проблем с локтем я не мог даже брать ракетку в руки. Мне оставалось только заниматься физподготовкой, и так я набрал лучшую форму в своей жизни. И после того, как в 2014-м я вернулся, я уже мог спокойно играть целые сезоны с уверенностью в своем организме».

В своем первом уимблдонском четвертьфинале Мюллер, выигравший в этом году больше всех матчей на траве, сыграет с Марином Чиличем (7), которому проиграл в полуфинале Queen’s Club.

«Понятно, он в хорошей форме. В Лондоне у него был матчбол в финале и вот здесь он снова в четвертьфинале. Думаю, он сейчас очень уверен в себе, так что матч будет сложный.

Я завтра, наверное, буду в неважном состоянии, но уверен, что к среде приду в порядок. Завтра у меня выходной. Последние недели со мной ездит физио, так что это сыграет мне на руку. Сегодня у меня будет много процедур. Завтра немного постучу и снова займусь восстановлением. Думаю, к среде буду в порядке».

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