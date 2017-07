34-летний Жиль Мюллер (16), в четвертом круге «Уимблдона» обыгравший Рафаэля Надаля (4) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13, прервал 22-матчевую проигрышную серию против соперников из Топ-5.

Напомним, люксембуржец в этом сезоне выиграл оба своих одиночных титула, в том числе травяной в Хертогенбоше три недели назад, после чего дошел до полуфинала предуимблдонского турнира в Queen’s Club.

«Я просто старался держаться в игре. По-моему, я весь матч играл довольно хорошо. В третьем и четвертом сете Рафа прибавил, и я просто сказал себе: «Я хорошо играю, полностью выкладываюсь. Просто продолжай так же, и шанс представится». Представилось несколько. Первые упустил, но продолжил верить и каким-то образом в итоге победил.

From start to finish, a feast for the eyes...



The best points from a #Wimbledon classic 🎥#ManicMonday pic.twitter.com/sUbpM0Ij2A