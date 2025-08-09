Синнер выиграл первый матч после победы на «Уимблдоне»

Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати.

Действующий чемпион обыграл квалифаера Даниэля Элахи Галана – 6:1, 6:1. Это первый матч Синнера после победы на «Уимблдоне».

Первая ракетка мира одержал 27-ю победу в сезоне и восьмую подряд. Теперь его баланс – 27:3.

Дальше итальянец встретится с победителем пары Себастьян Баес – Габриэль Диалло .