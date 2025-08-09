Медведев о самом неудобном сопернике в туре: «Это мог бы быть Федерер, но тогда я еще не играл на нужном уровне»

15-я ракетка мира Даниил Медведев назвал самых неудобных соперников.

– Саша Бублик недавно говорил, что ты для него самый неудобный соперник. Есть ли у тебя такой игрок?

– Ну, одного, наверное, нет. Есть много различных игроков, которые могут быть неприятными. Вот, допустим, тот же Попырин – он всегда против меня хорошо играет. Можно много их найти, поэтому одного, наверное, не будет.

Я думаю, это мог бы быть Роджер [Федерер ], но, к сожалению, когда я с ним играл, еще не был на том уровне, на котором нахожусь… находился год назад (смеется). Поэтому я не могу об этом точно сказать, но, возможно, это был бы Роджер, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.