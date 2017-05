Федерер и Серена посетили бал Института костюма в Нью-Йорке

Чемпионы Australian Open Серена Уильямс и Роджер Федерер стали гостями ежегодного бала Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, известного также как Met Gala.

Темой нынешнего бала, ежегодно организуемого Vogue, стало творчество дизайнера Рей Кавакубо для марки Comme des Garçons. Выставка, посвященная 74-летней Кавакубо, откроется в Мете на этой неделе.

Самый стильный мужчина прошлого года по версии GQ, Федерер, одетый в Gucci, посетил мероприятие с женой Мирославой, Уильямс в Versace – с женихом Алексисом Оганяном, от которого ждет ребенка.

Напомним, прошлогодний Met Gala посетили Мария Шарапова и Каролин Возняцки.

The things Anna Wintour can get them to do. Here’s Roger Federer in Gucci. #metgala #metgala2017 pic.twitter.com/Vh08jghQOY