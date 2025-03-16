Руне о победе над Медведевым: «Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо»
Хольгер Руне рассказал, что стало ключевым в победе над Даниилом Медведевым.
Он обыграл россиянина в полуфинале в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:4.
«Все имело значение. Главное, я нашел правильную стратегию в конце первого сета, а затем продолжил в том же духе во втором.
Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо», – сказал Руне в комментарии для «Больше!».
Даниил Медведев – год без финалов
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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