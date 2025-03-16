Руне о победе над Медведевым: «Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо»

Хольгер Руне рассказал, что стало ключевым в победе над Даниилом Медведевым.

Он обыграл россиянина в полуфинале в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:4.

«Все имело значение. Главное, я нашел правильную стратегию в конце первого сета, а затем продолжил в том же духе во втором.

Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо», – сказал Руне в комментарии для «Больше!».

Даниил Медведев – год без финалов