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Руне о победе над Медведевым: «Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо»

Хольгер Руне рассказал, что стало ключевым в победе над Даниилом Медведевым.

Он обыграл россиянина в полуфинале в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:4.

«Все имело значение. Главное, я нашел правильную стратегию в конце первого сета, а затем продолжил в том же духе во втором.

Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо», – сказал Руне в комментарии для «Больше!».

Даниил Медведев – год без финалов

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoХольгер Руне
logoBNP Paribas Open
logoДаниил Медведев
logoATP
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