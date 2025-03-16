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Медведев о вылете в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Четыре года назад я был бы недоволен, но сейчас это отличный результат»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Хольгера Руне в Индиан-Уэллс.

Он уступил датчанину в полуфинале 5:7, 4:6.

– На мой взгляд, на себя ты не очень был похож в этом матче. Ошибаюсь? Нет? Как ты себя ощущал?

– На самом деле, нормально. Пока с командой полностью не обсудили, но, в принципе, согласились, что он хорошо играл. Я всегда говорил, что мне здесь днем играть тяжелее, потому что получается, что я ни вечером, ни днем не могу забить легко на этих медленных кортах этими медленными мячами, а другие днем могут, когда вечером не может никто, и, в принципе, как мне кажется, в этом и была разница. Потому что матч, в принципе, относительно близкий, но он в конце длинных розыгрышей мог ударить сильно и как бы поставить меня в неудобное положение, а я ударить сильно не умею такими мячами. И поэтому, в принципе, вот как раз таки какой там был розыгрыш по 30:30 на 5:4? Вот он и показывает весь матч. У него просто было больше оружий в данных конкретных условиях, поэтому он смог победить.

– Скажи, ты разочарован решениями, которые принимал в концовке первой партии или в конце самого матча? Было ощущение, что ты мог делать обратный брейк.

– Нет, потому что все было близко, и брейк-пойнт он хорошо подал, я помню, в первом сете при 4:3. То есть в моментах, когда, может быть, матч бы мог пойти в другую сторону, он хорошо сыграл, в принципе, провел хороший матч. Я же старался использовать моменты, где он ошибался. Но я чуть больше ошибался – опять же, сегодня было жарче, мячи больше как бы летают, то есть ими тяжелее просто попасть в корт и подавать чуть тяжелее было, поэтому лично я сделал все что мог, не получилось.

– Какое послевкусие у тебя осталось от Индиан-Уэллс? С одной стороны, классный полуфинал, причем не на любимом твоем турнире, скажем так, не на самом удобном.

– 100% хорошее. У меня, на самом деле, любимых, удобных турниров особо нет, пока не поменяются мячи или корты. Я не знаю, от чего там зависит, от кортов или от мячей. То есть делаю свой максимум. Иногда этот максимум как бы ниже моих возможностей. Тогда я расстроен. Здесь, в каком-то смысле на грунтовом корте я вышел в полуфинал. В принципе, мог и получше добыть результат. Но это как бы хороший итог. То есть будь это четыре года назад, я был бы недоволен. Но для того, в каких условиях я играю, это отличный результат. Надеюсь, что будет лучше в Майами – кстати, один из немногих турниров, где еще можно что-то там забить, – сказал Медведев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».

Даниил Медведев – год без финалов

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoХольгер Руне
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