Дрэйпер о спорном эпизоде с двойным отскоком в матче с Алькарасом: «Если бы Карлос сказал, что ему помешал выкрик, тогда я бы переиграл очко»
В третьем сете при счете 1:1 15:15 судья на вышке Мохамед Лайани сначала зафиксировал двойной отскок на стороне Дрэйпера, потом отозвал решение и попросил игроков переиграть очко, а затем снова посмотрел повтор и присудил очко британцу.
– Я спросил у Карлоса у сетки, помешал ли ему выкрик Мохамеда. Он сказал, что нет, поэтому решение правильное. Очень хорошо, что в теннисе есть видеоповторы.
– Для то, чтобы соблюсти фэйр-плей, тебе было важно обсудить с Карлосом его точку зрения по этому эпизоду?
– Конечно. Конечно, это было важно. Особенно после той прошлогодней истории в матче с Феликсом, когда меня обвиняли в жульничестве. Когда не было повтора, не было ничего.
Конечно, я стараюсь быть честным и принимать правильные решения.
Если бы Карлос сказал, что ему помешал [выкрик], тогда, конечно, я бы переиграл очко.
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