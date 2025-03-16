Дрэйпер о спорном эпизоде с двойным отскоком в матче с Алькарасом: «Если бы Карлос сказал, что ему помешал выкрик, тогда я бы переиграл очко»

Джек Дрэйпер высказался о спорном эпизоде из матча с Карлосом Алькарасом.

В третьем сете при счете 1:1 15:15 судья на вышке Мохамед Лайани сначала зафиксировал двойной отскок на стороне Дрэйпера, потом отозвал решение и попросил игроков переиграть очко, а затем снова посмотрел повтор и присудил очко британцу.

– Я спросил у Карлоса у сетки, помешал ли ему выкрик Мохамеда. Он сказал, что нет, поэтому решение правильное. Очень хорошо, что в теннисе есть видеоповторы.

– Для то, чтобы соблюсти фэйр-плей, тебе было важно обсудить с Карлосом его точку зрения по этому эпизоду?

– Конечно. Конечно, это было важно. Особенно после той прошлогодней истории в матче с Феликсом , когда меня обвиняли в жульничестве. Когда не было повтора, не было ничего.

Конечно, я стараюсь быть честным и принимать правильные решения.

Если бы Карлос сказал, что ему помешал [выкрик], тогда, конечно, я бы переиграл очко.