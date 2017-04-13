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    Автобиография Шараповой будет называться «Неугомонная» и выйдет 12 сентября

    Теги Мария Шарапова бизнес WTA

    Автобиография экс-первой ракетки мира Марии Шараповой, через две недели возвращающейся после допинговой дисквалификации, выйдет 12 сентября и будет называться «Неугомонная. Моя жизнь до сих пор» (Unstoppable. My Life So Far).

    Книга выйдет на английском языке в одном из старейших издательств мира Macmillan Publishers и уже сейчас доступна для предзаказа за 28 долларов США.

    «В захватывающей автобиографии пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вспоминает свой феноменальный путь к успеху и рассказывает его в том же дерзком и провокационном стиле, которым известен ее теннис. Книга полна красноречивых зарисовок начиная с сибирского детства и заканчивая ее недавней борьбой за возвращение на корт. Это незабываемая и вдохновляющая история об упорстве, бесстрашии и откровенности», – говорится о книге на сайте издательства.

     

    Yesterday’s book cover shoot with @bjorniooss. 📚📕

    Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

    «За год выпила больше, чем за всю жизнь». Шарапова накануне возвращения

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