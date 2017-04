Автобиография Шараповой будет называться «Неугомонная» и выйдет 12 сентября

Автобиография экс-первой ракетки мира Марии Шараповой, через две недели возвращающейся после допинговой дисквалификации, выйдет 12 сентября и будет называться «Неугомонная. Моя жизнь до сих пор» (Unstoppable. My Life So Far).

Книга выйдет на английском языке в одном из старейших издательств мира Macmillan Publishers и уже сейчас доступна для предзаказа за 28 долларов США.

«В захватывающей автобиографии пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вспоминает свой феноменальный путь к успеху и рассказывает его в том же дерзком и провокационном стиле, которым известен ее теннис. Книга полна красноречивых зарисовок начиная с сибирского детства и заканчивая ее недавней борьбой за возвращение на корт. Это незабываемая и вдохновляющая история об упорстве, бесстрашии и откровенности», – говорится о книге на сайте издательства.