Десятая ракетка мира Винус Уильямс прокомментировала предстоящее возвращение Марии Шараповой после допинговой дисквалификации, которое состоится в этом месяце и вызвало критику ряда игроков.

«Я предпочитаю смотреть на жизнь широко. Всякое бывает. Одно происшествие не определяет, кто ты такая», – сказала Винус.

Напомним, ранее 36-летняя американка говорила, что специальные приглашения Шараповой на турниры – «право турниров».