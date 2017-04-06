Винус Уильямс о Шараповой: «Одно происшествие не определяет, кто ты такая»
Десятая ракетка мира Винус Уильямс прокомментировала предстоящее возвращение Марии Шараповой после допинговой дисквалификации, которое состоится в этом месяце и вызвало критику ряда игроков.
«Я предпочитаю смотреть на жизнь широко. Всякое бывает. Одно происшествие не определяет, кто ты такая», – сказала Винус.
Напомним, ранее 36-летняя американка говорила, что специальные приглашения Шараповой на турниры – «право турниров».
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