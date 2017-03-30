Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина прокомментировала недовольство некоторых игроков тем, что Марии Шараповой, которая в конце апреля вернется после дисквалификации за мельдоний, предоставляют wild card на крупные турниры.

«Это какие-то пустые разговоры, честно сказать. Высказывания всех спортсменов на эту тему, мне кажется, вообще лишние. Каждый должен заниматься своим делом. Они выходят на корт, играют на тех же турнирах. Я вообще не склонна кого-то осуждать и комментировать, потому что у всех своя жизнь.

Маша выйдет в апреле. Был суд, было наказание, она полностью его отбыла. Ей дают шанс, поэтому обсуждать это немножко странно. Мне кажется, это очень интересно для тенниса – посмотреть на ее возвращение, посмотреть, как она готовилась. Она очень много тренировалась, мы все это прекрасно видели, она очень хочет вернуться, все это уже тоже услышали и увидели. Мне кажется, это будет очень интересно.



Я знаю, что наша федерация ее поддерживала и поддерживает. Многие хотели, чтобы она играла Кубок Федерации, но это невозможно, потому что мы играем до 26 апреля – срока завершения ее дисквалификации. Знаю, что и Шамиль Анвярович ее поддерживает и писал ей письмо в поддержку.

Так что я бы на месте спортсменов вообще сказала: «Ребята, мы играем. Есть такая теннисистка, которая сделала очень многое для тенниса, она выиграла огромное количество турниров и здорово, что она возвращается. Это еще одна конкурентка, которая заставит всех двигаться вперед». Мне кажется, это здорово», – приводит слова Мыскиной «Чемпионат.com».