Кириос досрочно завершил тренировку в Индиан-Уэллс из-за боли в запястье

Ник Кириос не смог завершить тренировку в Индиан-Уэллс из-за травмы.

Ему пришлось прервать тренировку с Се Симабукуро из-за боли в запястье.

В этом году Кириос вернулся в тур после долгого отсутствия и провел два одиночных и три парных матча. Перед Australian Open-2023 стало известно, что у него в колене образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Он перенес операцию. Позже у него были проблемы с запястьем, которые продолжаются до сих пор.

В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс австралиец должен сыграть с лаки-лузером. Победитель встречи выйдет на Новака Джоковича.