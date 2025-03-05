Кириос досрочно завершил тренировку в Индиан-Уэллс из-за боли в запястье
Ник Кириос не смог завершить тренировку в Индиан-Уэллс из-за травмы.
Ему пришлось прервать тренировку с Се Симабукуро из-за боли в запястье.
В этом году Кириос вернулся в тур после долгого отсутствия и провел два одиночных и три парных матча. Перед Australian Open-2023 стало известно, что у него в колене образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Он перенес операцию. Позже у него были проблемы с запястьем, которые продолжаются до сих пор.
В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс австралиец должен сыграть с лаки-лузером. Победитель встречи выйдет на Новака Джоковича.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Septimo_Game
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