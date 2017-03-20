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    Елена Веснина: «Во время пресс-конференции кубок унесли Федереру»

    Теги Елена Веснина Роджер Федерер видео ATP WTA BNP Paribas Open

    Россиянка Елена Веснина, выигравшая турнир в Индиан-Уэллсе, ответила на вопрос, смотрела ли она мужской финал между Роджером Федерером и Стэном Вавринкой. 

    «Если честно, нет. Ушла на пресс-конференцию и фотосессию. Увидела только итоговый счет — 6:4, 7:5 в пользу Федерера... Кстати, сложилась любопытная ситуация. Я сидела, общалась с журналистами. Рядом со мной стоял чемпионский кубок, огромный, хрустальный, весом килограммов 10, если не больше, я его еле подняла... И тут в разгар моей пресс-конференции в зал вбегают люди и... забирают приз! Я кричу им: «Нет, пожалуйста, не уносите!» (Смеется.) Но таковы правила. Федерер подавал на матчболе, а кубок в Индиан-Уэллсе один на женщин и мужчин. Увезла с собой только мини-копию», – приводит слова теннисистки Life.

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