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    Надаль вышел в финал «Большого шлема» впервые за 2,5 года

    Теги Рафаэль Надаль видео Australian Open ATP Григор Димитров

    Чемпион Australian Open-2009 Рафаэль Надаль (9), в полуфинале нынешнего турнира обыгравший Григора Димитрова (15) 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4 за 4 часа 56 минут, вышел в свой 21-й финал «Большого шлема», первый – с «Ролан Гаррос»-2014 и четвертый – в Мельбурне.

    В финале хардового «Шлема» Надаль сыграет впервые с Australian Open-2014. Его соперником станет Роджер Федерер (17), у которого по личным встречам он ведет 23-11, в том числе 9-2 на «Шлемах».

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