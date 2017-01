Надаль вышел в 1/2 финала «Шлема» впервые за 2,5 года

Чемпион Australian Open-2009 Рафаэль Надаль (9), в четвертьфинале нынешнего турнира обыгравший Милоша Раонича (3) 6:4, 7:6, 6:4, одержал в Мельбурне 50-ю победу, вышел в 24-й полуфинал «Шлема» и первый – с «Ролан Гаррос»-2014.

30-летний Надаль, во втором сете отыгравший шесть сетболов, в полуфинале встретится с Григором Димитровым (15), у которого по личным встречам ведет 7-1.

He’s through! #Nadal does it in straight sets to advance to a semifinal! #AusOpen pic.twitter.com/sCxLCVeXJs