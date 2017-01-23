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    Надаль вышел в 1/4 финала «Шлема» впервые за 1,5 года

    Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP

    Чемпион Australian Open-2009 Рафаэль Надаль (9), в четвертом круге нынешнего турнира обыгравший Гаэля Монфиса (6) 6:3, 6:3, 4:6, 6:4, вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» впервые за полтора с лишним года – с «Ролан Гаррос»-2015.

    За выход в свой первый за 2,5 года полуфинал 30-летний Надаль сыграет с Милошем Раоничем (3) – самым рейтинговым из оставшихся в сетке теннисистов.

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