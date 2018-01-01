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    Sports.ru
    Никлас Хартвег

    Никлас Хартвег

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    4 марта|Sports.ru

    13:43 Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Гонка преследования. Вьюхин победил, Первушин – 2-й, Огорелков – 3-й|180

    2 марта|Sports.ru

    16:02 Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Спринт. Первушин выиграл золото, Вьюхин – 7-й, Таштимеров – 8-й|134

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