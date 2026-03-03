Шоу-гонка в Стокгольме. Арнеклейв и Кристиансен победили, Тандревольд и Ульдал – 2-е, Минккинен и Сеппяля – 3-и
Норвежские биатлонисты выиграли шоу-гонку в формате сингл-микста в Стокгольме.
Юни Арнеклейв и Ветле Шостад Кристиансен победили в гонке под названием Skidskyttekampen («Биатлонная битва»).
Skidskyttekampen
Стокгольм, Швеция
Сингл-микст
1) Юни Арнеклейв – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия-3) – 17.05,6
2) Ингрид Тандревольд – Мартин Ульдал (Норвегия-2) – 1,2
3) Суви Минккинен – Теро Сеппяля (Финляндия) – 3,7
4) Эми Басерга – Никлас Хартвег (Швейцария) – 33,5
5) Ханна Оберг – Мартин Понсилуома (Швеция) – 41,1
6) Марлен Фихтнер – Лукас Фрацшер (Германия) – 51,4
7) Жюстин Брезаз-Буше – Эмильен Жаклен (Франция-1) – 56,3
8) Софи Шово – Фабьен Клод (Франция-2) – 3.07,0
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
