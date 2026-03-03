  • Спортс
  • Шоу-гонка в Стокгольме. Арнеклейв и Кристиансен победили, Тандревольд и Ульдал – 2-е, Минккинен и Сеппяля – 3-и
5

Норвежские биатлонисты выиграли шоу-гонку в формате сингл-микста в Стокгольме.

Юни Арнеклейв и Ветле Шостад Кристиансен победили в гонке под названием Skidskyttekampen («Биатлонная битва»).

Стокгольм, Швеция

Сингл-микст

1) Юни Арнеклейв – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия-3) – 17.05,6

2) Ингрид ТандревольдМартин Ульдал (Норвегия-2) – 1,2

3) Суви Минккинен – Теро Сеппяля (Финляндия) – 3,7

4) Эми Басерга – Никлас Хартвег (Швейцария) – 33,5

5) Ханна Оберг – Мартин Понсилуома (Швеция) – 41,1

6) Марлен Фихтнер – Лукас Фрацшер (Германия) – 51,4

7) Жюстин Брезаз-Буше – Эмильен Жаклен (Франция-1) – 56,3

8) Софи Шово – Фабьен Клод (Франция-2) – 3.07,0

Бреза бежала с Жакленом. Да и вообще сильный состав, не то что в Гонке Чемпионов в
Германии.
новость с запахом нафталина! результаты были известны, как и трансляция, ещё вчера!
господи, это сколько ж там французы настреляли
Бреза очень медленно стреляет, и всё-равно промахивалась, этот тип гонок вообще не для неё, на стадионе ходом ничего не отыграть, но Жаклен мог бы навёрстывать, он быстро стреляет, только вот неоправданно быстро, поэтому мазал. Ханна и Мартин так же куда то торопились....В итоге победили Арнеклейв и Кристиансен которые вообще не торопились ни стрелять ни бежать...
Ответ поколение пепси
Бреза очень медленно стреляет, и всё-равно промахивалась, этот тип гонок вообще не для неё, на стадионе ходом ничего не отыграть, но Жаклен мог бы навёрстывать, он быстро стреляет, только вот неоправданно быстро, поэтому мазал. Ханна и Мартин так же куда то торопились....В итоге победили Арнеклейв и Кристиансен которые вообще не торопились ни стрелять ни бежать...
А вы где-то смотрели трансляцию или были там?
