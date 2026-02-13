⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Фийон-Майе выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й
Кентен Фийон-Майе победил в спринте на ОЛимпиаде-2026.
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл золото в спринте на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины, спринт
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 22.53,1 (0)
2. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 13,7 (0)
3. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 15,9 (0)
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 16,1 (0)
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 25,0 (0)
6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 43,0 (2)
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 46,7 (2)
8. Йохан Ботн (Норвегия) – 58,2 (1)
9. Эрик Перро (Франция) – 1.02,1 (2)
10. Филипп Хорн (Германия) – 1.09,2 (1)
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
298 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Латыш Рихардс Лоз(ж)берс с двумя промахами занял 32-е место. Казалось бы, что тут такого, но паренеку 16(!) лет!
Кентен красавчик! 3 личных золота ОИ и все в разных гонках. Жаль, нет личного золота ЧМ, но может и нафиг оно не нужно, когда на ОИ россыпь взял)
Кентен красавчик! 3 личных золота ОИ и все в разных гонках. Жаль, нет личного золота ЧМ, но может и нафиг оно не нужно, когда на ОИ россыпь взял)
Удивительно, что нет личного золота на ЧМ, когда он с такой периодичностью проходит…
Бедный Жакленчик🥺 как мне его жаль..
Рад за Фийона. Парень вообще без понтов, скромный, но год за годом выпахивает награды.
Рад за Фийона. Парень вообще без понтов, скромный, но год за годом выпахивает награды.
Не год за годом, а раз в четыре года)
Не год за годом, а раз в четыре года)
В биатлоне не только ОИ есть.
Норги вытеснили Жаклена, безумно обидно. Сегодня ждем новые откровения от Лагрейда, снова бронза
Главное, золото норгам не отдали)
Кентен приятный человек, радостно за него, одним словом заслужил
Впервые за долгие годы сложно выделить одного фаворита. И это - прекрасно. Реальных претендентов - человек так 6-7, если не больше.
Впервые за долгие годы сложно выделить одного фаворита. И это - прекрасно. Реальных претендентов - человек так 6-7, если не больше.
Круто когда есть один или 2 топ-фаворита, и то как им противостоят. А в биатлоне не бывает такого, что всегда фаворит выигрывает. Чаще всего наоборот спринт тот же выигрывает не топ-фаворит
Впервые за долгие годы сложно выделить одного фаворита. И это - прекрасно. Реальных претендентов - человек так 6-7, если не больше.
Реальных претендентов всего три - Норвегия,Франция и немного Швеция.
Рихард Лозберс - реально 16 лет. Для такого вида спорта и в элите гонять, это прям нечто.
Фийон-Майе какой шикарный финишный круг выдал
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем