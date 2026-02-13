⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Фийон-Майе выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й

Кентен Фийон-Майе победил в спринте на ОЛимпиаде-2026.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл золото в спринте на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Мужчины, спринт

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 22.53,1 (0)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 13,7 (0)

3. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 15,9 (0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 16,1 (0)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 25,0 (0)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 43,0 (2)

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 46,7 (2)

8. Йохан Ботн (Норвегия) – 58,2 (1)

9. Эрик Перро (Франция) – 1.02,1 (2)

10. Филипп Хорн (Германия) – 1.09,2 (1)

