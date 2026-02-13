  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Фийон-Майе выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й

Кентен Фийон-Майе победил в спринте на ОЛимпиаде-2026.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл золото в спринте на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Мужчины, спринт

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 22.53,1 (0)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 13,7 (0)

3. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 15,9 (0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 16,1 (0)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 25,0 (0)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 43,0 (2)

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 46,7 (2)

8. Йохан Ботн (Норвегия) – 58,2 (1)

9. Эрик Перро (Франция) – 1.02,1 (2)

10. Филипп Хорн (Германия) – 1.09,2 (1)

Расписание биатлона на Олимпиаде-2026

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Латыш Рихардс Лоз(ж)берс с двумя промахами занял 32-е место. Казалось бы, что тут такого, но паренеку 16(!) лет!
Кентен красавчик! 3 личных золота ОИ и все в разных гонках. Жаль, нет личного золота ЧМ, но может и нафиг оно не нужно, когда на ОИ россыпь взял)
Ответ Vatokatya
Кентен красавчик! 3 личных золота ОИ и все в разных гонках. Жаль, нет личного золота ЧМ, но может и нафиг оно не нужно, когда на ОИ россыпь взял)
Удивительно, что нет личного золота на ЧМ, когда он с такой периодичностью проходит…
Бедный Жакленчик🥺 как мне его жаль..
Рад за Фийона. Парень вообще без понтов, скромный, но год за годом выпахивает награды.
Ответ Голос Губерниева
Рад за Фийона. Парень вообще без понтов, скромный, но год за годом выпахивает награды.
Не год за годом, а раз в четыре года)
Ответ Александр Митраков
Не год за годом, а раз в четыре года)
В биатлоне не только ОИ есть.
Норги вытеснили Жаклена, безумно обидно. Сегодня ждем новые откровения от Лагрейда, снова бронза
Главное, золото норгам не отдали)
Кентен приятный человек, радостно за него, одним словом заслужил
Впервые за долгие годы сложно выделить одного фаворита. И это - прекрасно. Реальных претендентов - человек так 6-7, если не больше.
Ответ Голос Губерниева
Впервые за долгие годы сложно выделить одного фаворита. И это - прекрасно. Реальных претендентов - человек так 6-7, если не больше.
Круто когда есть один или 2 топ-фаворита, и то как им противостоят. А в биатлоне не бывает такого, что всегда фаворит выигрывает. Чаще всего наоборот спринт тот же выигрывает не топ-фаворит
Ответ Голос Губерниева
Впервые за долгие годы сложно выделить одного фаворита. И это - прекрасно. Реальных претендентов - человек так 6-7, если не больше.
Реальных претендентов всего три - Норвегия,Франция и немного Швеция.
Рихард Лозберс - реально 16 лет. Для такого вида спорта и в элите гонять, это прям нечто.
Фийон-Майе какой шикарный финишный круг выдал
