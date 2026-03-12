⚡️ Кубок мира. Лагрейд выиграл спринт, Жаклен – 2-й, Наврат – 3-й
12 марта биатлонисты выступили в спринте на этапе Кубка мира в Отепя. Победу одержал норвежец Стурла Хольм Лагрейд.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Спринт, мужчины
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 23.28,5 (0)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,7 (0)
3. Филипп Наврат (Германия) – 17,8 (0)
4. Исак Фрей (Норвегия) – 30,3 (0)
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30,6 (0)
6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 42,4 (1)
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Отепя
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
27 комментариев
Стурла по методичкам Буде-Климт) Седьмой подиум подряд 3-3-2-2-2-1-1
Рада за Жаклена
Рокнрольщик уничтожил всех.
Когда был Йоханнес, Жаклен твой к психиатру бегал, вот что я запомнил))
Не знаю о чём ты.
Жаклен молодец!
Лагрейд молодец, отличная скорость для такой погоды. Жаклен как всегда удивляет своей скорострельностью. Вот Наврата не ожидал. Скорее верил в Фийона-Майе. Но Филипп порадовал и стрельбой, и ходом.
Жакленище)
Ну хоть Наврат за тройку зацепился.
Ого, Кентен в крови
Франция, Норвегия, Франция, Норвегия...остальные в роли статистов.
Стурла хорош, снова победа
