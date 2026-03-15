  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
1

Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность

Швеция была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на Кубке мира в Отепя.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Сингл-микст

Лыжный ход

1-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6.42,1

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 0,2

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,5

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 10,2

5. Марк-Маркос Кехва (Эстония) – 13,4

6. Лукас Хофер (Италия) – 14,1

2-й этап

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 7.14,1

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1,2

3. Алина Стремоус (Молдова) – 2,4

4. Люсинда Андерсон (США) – 2,6

5. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,4

6. Кристин Майер (Швейцария) – 9,5

3-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,4

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15,6

3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 18,6

4. Джейк Браун (США) – 22,7

5. Ян Гунька (Польша) – 16,4

6. Витезслав Горниг (Чехия) – 16,5

Эмильена Жаклена и Камиль Бене (Франция) дисквалифицировали после третьего этапа.

4-й этап

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 11.23,8

2. Люсинда Андерсон (США) – 4,4

3. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,7

4. Кристин Майер (Швейцария) – 14,6

5. Ханна Оберг (Швеция) – 17,3

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 18,4

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 19,9

Общее время лыжного хода

1. Швеция – 32.01,3

2. Норвегия – 3,0

3. Италия – 4,8

4. США – 10,3

5. Швейцария – 18,3

6. Германия – 27,1

7. Финляндия – 39,8

Скорострельность

1. Норвегия – 4.48,5 (0+8)

2. Польша – 4.57,1 (6+14)

3. Словения – 5.06,1 (3+9)

4. Литва – 5.22,4 (2+13)

5. Украина – 5.34,1 (1+11)

6. Чехия – 5.39,3 (3+14)...

8. Финляндия – 5.41,2 (1+15)...

10. Швеция – 5.49,3 (3+13)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoНиклас Хартвег
результаты
logoсборная Эстонии
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Швейцарии
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Норвегии
logoЛукас Хофер
logoКубок мира по биатлону
Отепя
logoМарк-Маркос Кехва
logoсборная Франции
logoсборная Швеции
logoсборная Италии по биатлону
сингл-микст
logoЭмильен Жаклен
logoХанна Оберг
Кристин Майер
logoЛюсинда Андерсон
logoсборная США жен
logoсборная Италии жен
logoЛиза Виттоцци
logoАлина Стремоус
logoВанесса Фойгт
logoсборная Швеции жен
logoДжейк Браун
logoКаролине Кноттен
logoЯн Гунька
logoВитезслав Горниг
logoСуви Минккинен
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и где все считающие Лагрейда медленным? Вон, весь этап привозит Самуэльсону и всем остальным ходом
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
