Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность

Швеция была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на Кубке мира в Отепя.

Сборная Швеции показала лучший лыжный ход в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Отепя. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Сингл-микст Лыжный ход 1-й этап 1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6.42,1 2. Эмильен Жаклен (Франция) – 0,2 3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,5 4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 10,2 5. Марк-Маркос Кехва (Эстония) – 13,4 6. Лукас Хофер (Италия) – 14,1 2-й этап 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 7.14,1 2. Ханна Оберг (Швеция) – 1,2 3. Алина Стремоус (Молдова) – 2,4 4. Люсинда Андерсон (США) – 2,6 5. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,4 6. Кристин Майер (Швейцария) – 9,5 3-й этап 1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,4 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15,6 3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 18,6 4. Джейк Браун (США) – 22,7 5. Ян Гунька (Польша) – 16,4 6. Витезслав Горниг (Чехия) – 16,5 Эмильена Жаклена и Камиль Бене (Франция) дисквалифицировали после третьего этапа. 4-й этап 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 11.23,8 2. Люсинда Андерсон (США) – 4,4 3. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,7 4. Кристин Майер (Швейцария) – 14,6 5. Ханна Оберг (Швеция) – 17,3 6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 18,4 7. Суви Минккинен (Финляндия) – 19,9 Общее время лыжного хода 1. Швеция – 32.01,3 2. Норвегия – 3,0 3. Италия – 4,8 4. США – 10,3 5. Швейцария – 18,3 6. Германия – 27,1 7. Финляндия – 39,8 Скорострельность 1. Норвегия – 4.48,5 (0+8) 2. Польша – 4.57,1 (6+14) 3. Словения – 5.06,1 (3+9) 4. Литва – 5.22,4 (2+13) 5. Украина – 5.34,1 (1+11) 6. Чехия – 5.39,3 (3+14)... 8. Финляндия – 5.41,2 (1+15)... 10. Швеция – 5.49,3 (3+13)