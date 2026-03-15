Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
Сборная Швеции показала лучший лыжный ход в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Отепя.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Сингл-микст
Лыжный ход
1-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6.42,1
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 0,2
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,5
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 10,2
5. Марк-Маркос Кехва (Эстония) – 13,4
6. Лукас Хофер (Италия) – 14,1
2-й этап
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 7.14,1
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1,2
3. Алина Стремоус (Молдова) – 2,4
4. Люсинда Андерсон (США) – 2,6
5. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,4
6. Кристин Майер (Швейцария) – 9,5
3-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,4
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15,6
3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 18,6
4. Джейк Браун (США) – 22,7
5. Ян Гунька (Польша) – 16,4
6. Витезслав Горниг (Чехия) – 16,5
Эмильена Жаклена и Камиль Бене (Франция) дисквалифицировали после третьего этапа.
4-й этап
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 11.23,8
2. Люсинда Андерсон (США) – 4,4
3. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,7
4. Кристин Майер (Швейцария) – 14,6
5. Ханна Оберг (Швеция) – 17,3
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 18,4
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 19,9
Общее время лыжного хода
1. Швеция – 32.01,3
2. Норвегия – 3,0
3. Италия – 4,8
4. США – 10,3
5. Швейцария – 18,3
6. Германия – 27,1
7. Финляндия – 39,8
Скорострельность
1. Норвегия – 4.48,5 (0+8)
2. Польша – 4.57,1 (6+14)
3. Словения – 5.06,1 (3+9)
4. Литва – 5.22,4 (2+13)
5. Украина – 5.34,1 (1+11)
6. Чехия – 5.39,3 (3+14)...
8. Финляндия – 5.41,2 (1+15)...
10. Швеция – 5.49,3 (3+13)