❄️ Кубок мира. Лагрейд выиграл гонку преследования, опередив Перро по фотофинишу, Жаклен – 3-й

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Лагрейд опередил француза Эрика Перро по фотофинишу.
Кубок мира по биатлону-2025/26
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Мужчины, гонка преследования
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 30.31,4 (0)
2. Эрик Перро (Франция) – 0,1 (0)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.11,2 (2)
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.25,3 (3)
5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.34,1 (1)
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 2.18,2 (3)
7. Исак Фрей (Норвегия) – 2.24,8 (2)
8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 2.24,9 (2)
9. Юстус Штрелов (Германия) – 2.30,1 (1)
10. Гаэтан Патюрель (Франция) – 2.39,5 (0)
11. Фаьбен Клод (Франция) – 2.41,8 (0)
12. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.42,9 (4)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
