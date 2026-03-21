  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ❄️ Кубок мира. Лагрейд выиграл гонку преследования, опередив Перро по фотофинишу, Жаклен – 3-й
52

❄️ Кубок мира. Лагрейд выиграл гонку преследования, опередив Перро по фотофинишу, Жаклен – 3-й

Лагрейд выиграл пасьют в финале Кубка мира, опередив Перро по фотофинишу.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Лагрейд опередил француза Эрика Перро по фотофинишу.

Кубок мира по биатлону-2025/26

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины, гонка преследования

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 30.31,4 (0)

2. Эрик Перро (Франция) – 0,1 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.11,2 (2)

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.25,3 (3)

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.34,1 (1)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 2.18,2 (3)

7. Исак Фрей (Норвегия) – 2.24,8 (2)

8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 2.24,9 (2)

9. Юстус Штрелов (Германия) – 2.30,1 (1)

10. Гаэтан Патюрель (Франция) – 2.39,5 (0)

11. Фаьбен Клод (Франция) – 2.41,8 (0)

12. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.42,9 (4)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoКубок мира по биатлону
logoсборная США
logoМартин Ульдал
logoсборная Норвегии
logoОскар Ломбардо
logoМартин Понсилуома
logoЮстус Штрелов
гонка преследования
logoИсак Фрей
logoсборная Германии
Рихард Лозберс
logoсборная Италии по биатлону
logoЭмильен Жаклен
logoФилипп Хорн
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСебастьян Самуэльссон
результаты
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoФилипп Наврат
logoсборная Латвии
logoКэмпбелл Райт
logoЛукас Хофер
logoсборная Чехии
logoМихал Крчмарж
logoХолменколлен
logoЭрик Перро
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная Франции
logoсборная Швеции
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoКентен Фийон-Майе
logoГаэтан Патюрель
logoНиклас Хартвег
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Потрясающие сегодня гонки

Лучшие спортсмены на своем пике
Потрясающая дуэль двух лучших биатлонистов мира ))))
С учётом эстафет 7-ая победа подряд
В какой же лютой форме Стурла
Рада за обоих. Стурла очень хорош во второй половине сезона, невероятная серия из подиумов и побед. Ну а у Эрика сегодня еще один глобус.
Фантастика
Нет победителя
Это украшение сезона
Ну что-то на звероподобном от Стурлы после олимпиады
Лидеры сегодня очень хороши
Тьфу тьфу
Посмотрим последнюю стрельбу
Что они сегодня творят, четыре нуля и нас ждет разборка на финишном круге
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок мира. Ханна Оберг выиграла гонку преследования, Симон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
сегодня, 13:17
Перро о победе в общем зачете Кубка мира: «Это великий момент для меня. Огромная гордость за то, что я достиг такого уровня»
вчера, 19:52
Лагрейд выиграл зачет спринтов на Кубке мира. Теперь у него есть малые хрустальные глобусы во всех дисциплинах
вчера, 17:57
Рекомендуем
Главные новости
Лагрейд одержал 21-ю победу в карьере, у Перро – 20-й подиум, у Жаклена – 38-й
9 минут назад
Лу Жанмонно взяла Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования на Кубке мира
сегодня, 13:53
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно победила досрочно, Ханна Оберг вышла на 2-е место, Эльвира Оберг – 3-я
сегодня, 13:44
Ханна Оберг одержала 15-ю победу в гонках на Кубке мира, у Симон – 46-й подиум, у Эльвиры Оберг – 37-й
сегодня, 13:41
Кубок мира. Таннхаймер показала лучший ход в гонке преследования, Ханна Оберг уступила 20 секунд, у Симон – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта
сегодня, 13:33
❄️ Кубок мира. Ханна Оберг выиграла гонку преследования, Симон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
сегодня, 13:17
Казакевич после победы в эстафете: «Когда следила за партнершами, испытывала невероятное волнение. Еще больше, чем когда сама бежала»
сегодня, 12:23
❄️ Чемпионат России. Эстафета. Команда Казакевич и Шевченко победила, команда Резцовой и Халили – 2-я, команда Максимович и Томшиной – 3-я
сегодня, 10:50
43-летний Симон Эдер объявил о завершении спортивной карьеры
сегодня, 08:50
Карим Халили: «На последнем круге понимал, что меня никто не догонит»
сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
14 марта, 14:08
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Рекомендуем