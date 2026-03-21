❄️ Кубок мира. Лагрейд выиграл гонку преследования, опередив Перро по фотофинишу, Жаклен – 3-й

Лагрейд выиграл пасьют в финале Кубка мира, опередив Перро по фотофинишу.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Лагрейд опередил француза Эрика Перро по фотофинишу. Кубок мира по биатлону-2025/26 9-й этап Холменколлен, Норвегия Мужчины, гонка преследования 1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 30.31,4 (0) 2. Эрик Перро (Франция) – 0,1 (0) 3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.11,2 (2) 4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.25,3 (3) 5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.34,1 (1) 6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 2.18,2 (3) 7. Исак Фрей (Норвегия) – 2.24,8 (2) 8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 2.24,9 (2) 9. Юстус Штрелов (Германия) – 2.30,1 (1) 10. Гаэтан Патюрель (Франция) – 2.39,5 (0) 11. Фаьбен Клод (Франция) – 2.41,8 (0) 12. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.42,9 (4)