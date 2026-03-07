⚡ Кубок мира. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
Норвежские биатлонисты победили в эстафете на Кубке мира в Контиолахти.
7 марта биатлонисты выступили в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти. Победу одержала команда Норвегии.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Эстафета, мужчины
1. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:13.30,7 (0+7)
2. Франция (Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) – 19,1 (0+6)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 48,1 (1+10)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
200 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давно я такого не видел, что эстафету руинили Жаклену, а не Жаклен
Себа молодец, чего уж там.
Буквально идеальная гонка в исполнении финов, которые ещё и поголовно в отличной форме, но у Себа были другие планы
Хотелось бы увидеть Финляндию на подиуме, на домашнем этапе
капец...преимущество в 40 сек слил Фийон...
капец...преимущество в 40 сек слил Фийон...
За круг🤪
Кристиансен- гений последних этапов, конечно. Просто монстр.
Ну ладно, пусть норвежцы побеждают на КМ и сливают ГС)
Ну ладно, пусть норвежцы побеждают на КМ и сливают ГС)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ну там на ЧЕ были в топе французы, может кто подтянется)
Красивый закат!
Капитуляция Фийона, жаль Жаклена после такой великолепной работы :(
Вот это слив от француза
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем