⚡ Кубок мира. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Франция – 2-я, Швеция – 3-я

Норвежские биатлонисты победили в эстафете на Кубке мира в Контиолахти.

7 марта биатлонисты выступили в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти. Победу одержала команда Норвегии. Кубок мира по биатлону-2025/26 7-й этап Контиолахти, Финляндия Эстафета, мужчины 1. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:13.30,7 (0+7) 2. Франция (Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) – 19,1 (0+6) 3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 48,1 (1+10)