Кубок мира. Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Перро показал лучшие стрельбу и чистое время пасьюта
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Францу Эрик Перро показал лучшие скорострельность и чистое время пасьюта.
Лагрейд стал победителем гонки, опередив Перро по фотофинишу.
Кубок мира по биатлону-2025/26
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Мужчины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27.11,8
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 4,0
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,2
4. Эрик Перро (Франция) – 6,8
5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 8,4
6. Жереми Финелло (Швейцария) – 8,7
7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 17,9
8. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 23,8
9. Микулаш Карлик (Чехия) – 23,9
10. Эмильен Жаклен (Франция) – 26,2
Скорострельность
1. Эрик Перро (Франция) – 1.28,6 (0)
2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.33,5 (4)
3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.34,3 (3)
4. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.35,5 (3)
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,0 (2)
6. Фабьен Клод (Франция) – 1.39,2 (0)
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.40,1 (3)
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.40,4 (4)...
13. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.42,2 (0)
Чистое время пасьюта
1. Эрик Перро (Франция) – 30.26,4
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 5,0
3. Фабьен Клод (Франция) – 46,8
4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 49,5
5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.03,9
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.07,9
7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.08,1
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.11,3
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.12,2
10. Юстус Штрелов (Германия) – 1.27,1