Кубок мира. Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Перро показал лучшие стрельбу и чистое время пасьюта

Лагрейд был быстрейшим на лыжне в пасьюте Холменколлена, у Перро лучшая стрельба.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Францу Эрик Перро показал лучшие скорострельность и чистое время пасьюта.

Лагрейд стал победителем гонки, опередив Перро по фотофинишу.

Кубок мира по биатлону-2025/26

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27.11,8

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 4,0

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,2

4. Эрик Перро (Франция) – 6,8

5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 8,4

6. Жереми Финелло (Швейцария) – 8,7

7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 17,9

8. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 23,8

9. Микулаш Карлик (Чехия) – 23,9

10. Эмильен Жаклен (Франция) – 26,2

Скорострельность

1. Эрик Перро (Франция) – 1.28,6 (0)

2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.33,5 (4)

3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.34,3 (3)

4. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.35,5 (3)

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,0 (2)

6. Фабьен Клод (Франция) – 1.39,2 (0)

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.40,1 (3)

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.40,4 (4)...

13. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.42,2 (0)

Чистое время пасьюта

1. Эрик Перро (Франция) – 30.26,4

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 5,0

3. Фабьен Клод (Франция) – 46,8

4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 49,5

5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.03,9

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.07,9

7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.08,1

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.11,3

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.12,2

10. Юстус Штрелов (Германия) – 1.27,1

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
