Кубок мира. Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Перро показал лучшие стрельбу и чистое время пасьюта

Лагрейд был быстрейшим на лыжне в пасьюте Холменколлена, у Перро лучшая стрельба.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Францу Эрик Перро показал лучшие скорострельность и чистое время пасьюта. Лагрейд стал победителем гонки, опередив Перро по фотофинишу. Кубок мира по биатлону-2025/26 9-й этап Холменколлен, Норвегия Мужчины, гонка преследования Лыжный ход 1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 27.11,8 2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 4,0 3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,2 4. Эрик Перро (Франция) – 6,8 5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 8,4 6. Жереми Финелло (Швейцария) – 8,7 7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 17,9 8. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 23,8 9. Микулаш Карлик (Чехия) – 23,9 10. Эмильен Жаклен (Франция) – 26,2 Скорострельность 1. Эрик Перро (Франция) – 1.28,6 (0) 2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.33,5 (4) 3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.34,3 (3) 4. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.35,5 (3) 5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,0 (2) 6. Фабьен Клод (Франция) – 1.39,2 (0) 7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.40,1 (3) 8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.40,4 (4)... 13. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.42,2 (0) Чистое время пасьюта 1. Эрик Перро (Франция) – 30.26,4 2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 5,0 3. Фабьен Клод (Франция) – 46,8 4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 49,5 5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.03,9 6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.07,9 7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.08,1 8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.11,3 9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.12,2 10. Юстус Штрелов (Германия) – 1.27,1